تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة تعدى الفنانة غادة عادل على سيدة

قامت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة تعدي الفنانة غادة عادل على سيدة بالسب والقذف والتهديد، بعد فشل محاولات الصلح بينهما، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتقدمت سيدة بمحضر في قسم شرطة أكتوبر، تتهم فيه الممثلة غادة عادل بالتعدي عليها بالسب والقذف وتهديدها، وتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة اليوم للتحقيق فيه.

وكشفت التحقيقات أن المبلغة تمتلك فيلا ملاصقة لفيلا غادة عادل والتي قامت ببناء سور في المسافة الفاصلة بينهما بالمخالفة للقانون ،ما دفع المبلغة إلى تقديم شكوى إلى المسئولين بجهاز 6 أكتوبر، ليصدر قرارا بإزالة السور المخالف وسيتم تحديد موعد لتنفيذ قرار الإزالة.

مسلسل "لانش بوكس"

ومن جهة طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل الكوميديا العائلى "لانش بوكس" بطولة النجمة غادة عادل، وحصلت شبكة قناة النهار على عرض حلقات المسلسل حصريا عبر شاشتها طوال الشهر المبارك.

ويضم مسلسل “لانش بوكس” كل من الفنانة غادة عادل، جميلة عوض والفنانة الشابة فدوى عابد ليعرض فى رمضان 2024، وهو العمل المستوحى أحداثه من مسلسل "Good Girls" الأمريكي، ومكون من 30 حلقة، تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.