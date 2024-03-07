بعد فتاة الشروق.. اتصالات النواب تستدعي اوبر للوقوف علي ضمانات أمان الركاب

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي رئيس اللجنة السبت المقبل، وسائل التطور التكنولوجي لشركات النقل الذكي لتوفير الأمان حتى تتواكب منظومة الأمان و توجه الدولة نحو التحول الرقمي.



وأكد بدوى أن اللجنه استدعت مسئولي شركة أوبر للوقوف علي حقيقة ماتم في واقعة فتاه الشروق حبيبة الشماع ، وعلي عوامل الأمان التى تتخذها الشركات خلال الرحلات ، بالاضافه الي المتابعه الدوريه للسائقين والكباتن بما يضمن توافر الأمان الكامل لمستقلي هذة السيارات من المصريين.

ولفت بدوى أن الدولة بذلت جهود كبيرة في منظومه التحول الرقمي وعلي هذة الشركات التعامل وفق المعايير التى وضعتها الدولة ، لضمان التزام جميع الشركات بجميع الضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومايقوم به من مجهودات جبارة لتعميم التحول الرقمي بجميع الشركات.