ورشة عمل تعريفية عن مركز التطوير المهنى في جامعة الدلتا التكنولوجية

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية ورشة عمل تعريفية داخل مركز التطوير المهنى الذى بصدد أن تفتتحه جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك؛ لتنمية المهارات المهنية والتوظيفية لطلاب الجامعة وخريجيها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وفق بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.

وتضمنت فعاليات الورشة التعرف على طلاب الجامعة ومعرفة ما يسعى الطلاب إلى تحقيقه وإنجازه، ومايحتاجونه لتحقيق ذلك، إضافة إلى تقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية التى تساعدهم فى صقل مهارات التعاون والعمل الجماعى، القيادة،التواصل،تنمية المهارات الشخصية والمهنية واللغوية ، ريادة الأعمال والإبتكار ،واتخاذ قرار سريع لحل المشكلات الطارئة.

خطة جامعة الدلتا التكنولوجية

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أن إنشاء المركز يدعم خطة الجامعة المستقبلية فى تأهيل خريجيها لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتحقيق الريادة والتميز ، وتقديم خدمة تعليمية متكاملة.

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أن هدف المركز تنمية مهارات طلاب الجامعة فى تخطيط مسارهم المهنى، وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل المعاصر، فضلًا عن التنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال ؛ لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعلم التجريبي للطلاب ، والوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمى قدراتهم، وتحسن نتائجهم.