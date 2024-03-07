معاقبة المتهم بتزوير المحررات الرسمية بـ 3 سنوات سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم بـتزوير المحررات الرسمية في منطقة الأزبكية، بالسجن 3 سنوات، كما ألزمته المحكمة بدفع المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم في القضية رقم 28334 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، قام بتزوير محررين رسميين، وهما حكم قضائي وتوكيل، مستغلًا طلب أحد الأشخاص استصدار محرري نفي، وقدم المتهم للمجني عليه المحررين المزورين، معتقدًا بصحة ما قدم إليه.

وبعد ضبط المحررين المزورين، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات.

وفى سياق أخر أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حُكمًا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم السرقة بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي ، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 31544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المُـهمين بترصد المجني عليه أثناء عمله على التوكتوك خاصته استوقفه المتهمين بالطريق العام ، وطلبوا منه توصليهم لأحد الأماكن فوافق وانتقل معهم الي حيث أحدي الطرق النائية وبالوصول فؤجي بهم مشهورين بوجهه أسلحة بيضاء، وتهديده بالقتل قاصدين سرقة التوكتوك خاصته، فتركه وفر هاربا، وتمكنوا من سرقته ومنقولاته الشخصية ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين