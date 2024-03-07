أمن مصر خط أحمر.. مخطط غربي لإشعال منطقة البحر الأحمر

تحديات عديدة تواجهها مصر، في ظل اشتعال المنطقة، وغيرها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتي بدأت في التاسع من نوفمبر الماضي، تزامنًا مع حرب غزة.

أمن مصر القومي

كثيرًا ما يحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمساس بـ مصر وأمنها القومي، وسرد مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر، ما أكدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هناك تداعيات خطيرة لن تسمح مصر بها، ويعلم الجميع أن مخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى محافظة سيناء وما يحدث في باب المندب من هجمات حوثية ما هو إلا بداية لما هو أخطر مستقبلًا، ضمن حيل الغرب الشيطانية.

التداعيات الخطيرة لا تتوقف على ما يحدث في قطاع غزة والبحر الأحمر فحسب، بل قال مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر، إن هناك تواجد للقوات الأوكرانية في السودان ما يشير إلى أن هناك مخططات استراتيجية طويلة المدى تسعى الولايات المتحدة الأمريكية أن تطبقها في المنطقة.

كثيرًا ما تشير وسائل الإعلام العربية عن مشاركة القوات الخاصة الأوكرانية في الصراع المسلح في السودان وإنها تابعة لسيطرة الولايات المتحدة، التي تخطط لاستخدام السودان كنقطة انطلاق لإعداد الأوكرانيين لتمثيل المصالح الأمريكية في الصراعات المسلحة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع المركز: ستخدم واشنطن الوحدات الأوكرانية الأكثر استعدادًا للقتال حتى لا تشرك قواتها الخاصة، والوجود العسكري للأوكرانيين في السودان يتعارض مع مصالح مصر ويهدد أمن حدودها الجنوبية، خاصة وأن التواجد في السودان ما هو الا بداية لإنطلاقها في مناطق الصراع المختلفة في افريقيا والشرق الأوسط.

وقال النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو في حوار مع «CNN» الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أكد فيه كل المعلومات التي تم تداولها، عن وجود قوات أوكرانية في السودان، واستخدام واشنطن للقوات الأوكرانية كـ «مرتزقة» للقتال في أفريقيا، مبدياً استعداد نظام كييف للقتال إلى جانب واشنطن في أي دولة، جيث قال: «في المستقبل، سيكون الأوكرانيون على استعداد لمحاربة إيران أو الصين أو كوريا الشمالية أيضاً، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لزم الأمر، لذلك، يجب على واشنطن الاستمرار في تقديم المساعدة لكييف».

وكذلك أكد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، المعلومات التي تم تداولها عن وجود قوات أوكرانية في السودان، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تنشر وحدات عسكرية خاصة في السودان بالفعل، وأضاف أن الهدف من وجود القوات الأوكرانية هناك هو القضاء على العدو الروسي في كل مكان يمكن تصوّره على وجه الأرض، حسب قوله.

يعتقد الخبراء أن القاعدة البحرية الروسية التي تسعى موسكو لبنائها في السودان على البحر الأحمر ستكون طوق النجاة وستفشل جميع المخططات الأمريكية في المنطقة، وهذا لأن التوازن الذي سيخلقه التواجد الروسي في البحر الأحمر سيقلل من النفوذ الأمريكي في المنطقة، ولن يسمح لها بأن تتحكم بشكل منفرد في حركة السفن في المستقبل والتدخل في سياسات دول المنطقة بالطريقة التي تشكل خطرًا على مصالح هذه الدول وأمنها السيادي.