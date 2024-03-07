الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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متحدث الحكومة: استثمارات رأس جميلة تكهنات وملتزمون بإيقاف العمل في المشروعات غير المكتملة

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة القانونية والفنية تدرس عددًا من المقترحات والصفقات المتعلقة بالفرص الاستثمارية الكبرى الجديدة. 

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" مع خالد أبو بكر، أنه إذا كان هناك صفقة جديدة سيتم الإعلان عنها فوراً، مثل صفقة رأس الحكمة، مشيراً إلى أن ما يدور حول رأس جميلة مجرد تكهنات ولا يوجد اتفاق ملموس في هذا الموضوع، ولكن هناك دراسات تبحث في الاستثمارات بما فيها رأس جميلة.

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ولفت إلى أن مستلزمات الإنتاج التي أفرج عنها اليوم ضمن الإفراجات الجمركية هي منتجات ذات أولوية بالنسبة للحكومة، مشيراً إلى أنه من جهة هناك خطة لترشيد الاستيراد ومن جهة أخرى يجب بذل الجهود لتعميق الصناعة المحلية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردات. 

وأكد أن الحكومة حددت أولوية السلع التي سيتم توريدها للسوق حسب الأولوية، مضيفًا أن السلع المستوردة الرئيسية التي تضعها الدولة المصرية ضمن أولوياتها تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار، وهو رقم يتذبذب من وقت لآخر.

 وأشار إلى أن الحكومة متفائلة بشأن إجراءات البنك المركزي، مضيفًا أن "الحكومة تعتزم وقف العمل في المشروعات التي لا تتجاوز نسبة إنجازها 70 في المائة". 

 

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