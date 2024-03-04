الحكومة تكشف موقفها من طرح رأس جميلة للاستثمار.. فيديو

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الموقف بالنسبة للاستثمارات في أرض رأس جميلة، قائلًا إن هناك بعض المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى دراسة متأنية لاختيار أفضل العروض.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن المشروعات الكبرى تتطلب دراسة متأنية لاختيار العرض الأفضل، وأن بعض المقترحات الكبرى مثل مشروع رأس جميلة قيد الدراسة ولا يوجد اتفاق حقيقي.

وأضاف "المفاوضات جارية لجذب مشروعات استثمارية كبيرة مثل المشروع الذي قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم بحث الاستثمار في المشروعات الكبيرة مع المستثمرين المحليين والأجانب مستقبلاً".

وكشف أن اللجنة القانونية والفنية التابعة لمجلس الوزراء تدرس المشروعات الاستثمارية الكبرى وتم الاتفاق على بعضها بما يتماشى مع مفهوم التنمية الوطنية.

وتعليقًا على قرار الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية في الميناء، أكد أن ذلك جاء في ضوء زيادة الموارد الدولارية نتيجة نمو الصادرات من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات والتي تعد جزءًا من البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: سيتم التركيز في تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الغذائية والأدوية والأعلاف ومواد الإنتاج، وسيتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية للإسراع في تخفيض التعريفة الجمركية لإعادة التوازن السعري وخفض الأسعار في السوق مرة أخرى، مردفًا: “نعمل على جذب استثمارات كبرى في القطاعين الزراعي والصناعي”.