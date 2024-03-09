تطبيق خدمات نفقة الدولة في كافة مستشفيات القليوبية

في إطار التطوير المستمر في الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وتماشيا مع التوسع في تطبيق خدمات نفقة الدولة في كافة المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، وبتوجيهات واشراف الدكتور حمـــــــوده الجـــــــزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تم عقد دورة تدريبية للعاملين بنفقة الدولة داخل المستشفيات.

حيث تم تدريب ٣١ مسئول فني واداري ، للتوسع في تطبيق خدمات العلاج علي نفقة الدولة ،لتخفيف العبء عن المرضي، خاصة غير القادرين منهم، والذين لا يخضعون تحت مظلة التأمين الصحي.

وجاء ذلك بحضور فريق إدارة نفقة الدولة بالمديرية، مها الجندي مدير عام الشئون المالية والإدارية، ودعاء عبد المؤمن مسئول ملف التطور المؤسسي بالمكتب الفنى لوكيل الوزارة ومسئول وحدة اقتصاديات الصحة، وبالتنسيق مع محمد حسن مدير مركز المعلومات بالمديرية.

عقد يوم تدريبي من قبل إدارة الجودة بمستشفي أبو المنجا المركزي وقسم السجلات الطبية بمستشفي شبين القناطر المركزي .

يوم تدريبي بمستشفي ابو المنجا المركزي …

كما تم عقد يوم تدريبي من قبل ادارة الجودة بمستشفي ابو المنجا المركزي الي قسم السجلات الطبية بمستشفي شبين القناطر، وقد دار التدريب حول عدة محاور أهمها:-

آليات تخزين وأرشفة الملفات الطبية للمرضي والسجلات طبقا لنظم الحفظ القانونية.

التدريب علي معايير إدارة وتكنولوجيا المعلومات الصادره عن Gahar .

تدريب علي راس العمل لخط سير الملف الطبي منذ اجراءات فتحه وحتي غلقه وتسليمه لقسم السجلات الطبية .

تدريب علي التسجيل والتدوين بنماذج الملف الطبي

جاء ذلك برعاية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورمحمود الدمرداش مدير ادارة الجودة، والدكتورمحمود عبدالشافي مدير مستشفي أبو المنجا المركزي.