قرينة الرئيس تُكرم مروة مجدي مدرسة العلوم بالفيوم

كرمت السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس السيسي، عدد من السيدات اللاتى قدمن نموذجًا ناجحًا وملهمًا فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والأدبية وفى مجالات العمل التطوعى والإنسانى وغيرها من المجالات التى قدمت فيها المرأة المصرية نموذجا فى التفوق والريادة.

وتم تكريم مروة مجدي حمدي عبدالعزيز - معلم علوم أول "أ" بمدرسة دفنو الرسمية للغات - إدارة إطسا التعليمية بالفيوم .

تميز فى مجالات مختلفة

وقامت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بترشيح مروة مجدي، لتميزها فى العديد من المجالات والأنشطة، بالإضافة إلى تميزها داخل الفصل كمعلمة علوم لغات , كما انها تشارك بفاعلية فى العديد من الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالعملية التعليمية كونها

معلم مبدع خبير من مايكروسوفت وسفير لعدد من المنصات التعليمية العالمية التكنولوجية منها wakelet ، ومنصة ميرج كيوب التعليمية العالمية للواقع المعزز, ومعلم معتمد من منصة curipod للذكاء الاصطناعي , ومنسق لمدرسة دفنو لغات بمشروع العالميclimate action والفوز كأفضل مدرسة علي مستوي العالم كمدرسة مناخية واستلام جائزة من شركة ليجو التعليمية العالمية , مدرب ومشرف للبحث العلمي لعام 2024 والفوز كمشرف كمركز أول محافظة للبحث العلمي أيسف للعلوم والهندسة , ومشرف مسابقة إعادة التدوير التابعة للوزارة لتوجية العلوم ، وحصد الطالب عبدالرحمن أحمد المركز الرابع علي مستوي الجمهورية ,و مبادرة مواطن رقمي لتدريب ٢٥ طالب علي التحديات ومهارات التكنولوجيا الحديثة , ومشرف علي مبادرة ازرع شجرة وشارك الطلاب بمشاركة بزراعة ٤٠ نبتة داخل المدرسة وإطلاق مسابقة لاكتشاف الطلاب الموهوبين علي إعادة التدوير وتم تكريم ٢٥٠ طالب بالمدرسة لابداعتهم , ومدرب نادي العلوم بقصر ثقافة الفيوم وتنفيذ مشروع وورش الحفاظ علي الماء.

و في مجال المسرح المدرسي، العمل كمشرف على الطالب أيمن سالم والذي فاز بالمركز الأول علي مستوي المحافظة في الالقاء - ومركز أول محافظة كإشراف وإعداد في مسرحة المناهج للخلية النباتية.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة إلى مروة مجدى ، وذلك للمستوى العلمي والمهني والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى مختلف المجالات، والذي جاء بتكريم مميز من سيدة مصر الأولي، وتشريفا للتعليم ، ومحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.