شباب ورياضة القليوبية تكرم القيادات النسائية احتفالا باليوم العالمي للمرأة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، احتفالية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد إمام مسئول الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف، وشيرين بركات مقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة ساره طه معاون المدير العام لشئون الشباب، والقيادات النسائية من المديرية والإدارات الفرعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ورحب الصبروط، بالحضور وأكد دعمة الكامل لدور المرأة المصرية في خدمة المجتمع وقدرتها علي التطوير والإنجاز وتحمل المسئولية ، ويأتي التكريم تقديرا لدورهن البارز والمؤثر في سير العمل ، وتبقي المرأة المصرية نموذجا متفردا في العطاء والنجاح، وإثبات الذات.

ووأوضح الدكتور محمد إمام، أن تكريم الدين الإسلامي الحنيف للمرأة وخصها بمكانة ومنزلة مميزة، وقد أكد القرآن الكريم على ذلك في العديد من آياته، كما حث رسول الله محمد – صلى الله عليه وسلم- في الكثير من أحاديثه الشريفة على منزلة المرأة ومكانتها في الإسلام، وعلى ضرورة و أهمية الرفق بالنساء ومعاملتهم معاملة حسنة .

وأضافت شيرين بركات، أن شهر مارس هو «شهر المرأة»،يحتفل العالم في 8 مارس بيوم المرأة العالمي ، وتحتفل مصر فى 16 مارس بـ«يوم المرأة المصرية»، وفى 21 مارس بـ«عيد الأم»، فهى أيقونة فى التحدى والصمود وإثبات الذات ،فقوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية فهي سر الحياة.