نبض الكلمات

الخميس 07/مارس/2024 - 08:10 م 3/7/2024 8:10:01 PM

ساعات فقط ونستقبل أجمل لحظات الدنيا آمنين مطمئنين فى أيام معدودات للخلوة مع الله والنفس.. روحانيات ونفحات تقربا لرب كريم، فلا تشغل نفسك بثناء الناس عليك أو بذمهم فيك، فماذا لو أثنى عليك أهل الأرض جميعًا وأنت عند الله وعند أهل السماء مذموم، فما الذى يضرك من ذم الناس فيك وأنت عند الله من المقربين.. ومن الذى ينفعك أمام الله إذا أثنى عليك الناس وأنت عنده من الخائنين، فقط اسعَ إلى ارضاء الذى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، رمضان كريم لكل الذين لا ينكرون معروفًا ولا يخدشون إحساسًا ولا يتغيرون بتغير الفصول ولا الأهواء، رمضان كريم لمن لا تبدلهم حياة ولا تغيرهم ظروف، كريم دائما يا رب على أهلى وزملائى وأصدقائى وأحبابى وكل الناس الطيبة، رمضان كريم للذين كبروا قبل أوانهم، الذين أنضجتهم الحياة وبلغوا مرحلة ما بعد الاستواء قبل النضج، رمضان كريم للذين رأوا وما زالوا يرون وتألّموا وما زالوا يتألمون.. نفحات روحانية عوض من الله ينسيكم مرارة ما تجرعتموه.. اللهم أذهِب عنّا الحزن وأزِل عنّا الهم واطرُد من نفوسنا القلق وزِدنا نورًا فى القلب وضياءً فى الوجه وسِعة فى الرزق».

تذكر‏ ان النوايا البيضاء ترتب لصاحبها أجمل الأقدار وتصنع الجمال فى دروبه.. افعل ما يلائم ضميرك.. دع عنك الناس، لا تهدر وقتك فى البحث عن الوهم فى هذا العالم ما يستحق أن تعيش لأجله..

‏ýنقول دائما الحمد لله للحياة التى ما زالت تسرى فى عروقنا وللعافية التى تسرى فى جسدك وللأمن الذى يجعلك تغمض جفنيك، كن ممتنًا للصعوبات التى صقلتك للعثرات التى أمدتك بالقوة للأحزان التى علمتك قيمة الاحتفاء بالفرح للظلام الذى حثّك على البحث عن النووور لتكون أنت. النور.. الحمد لله دائما وأبدًا بالرغم من زخم الحياة وضجيجها فالود نعمة.. والتواصل والاطمئنان على أحوال الأحبة رحمة، وقد نقصِّر قليلاً وقد يلهينا الزمن.. ولكن يبقى نبض القلب لا ينسى الأحبة فرصة ان نذكر احبابنا فى الشهر الكريم بالخبر فنحن لبعضنا أرزاق... يا رب سخر لنا من الناس أخيرهم وأطيبهم وأنقاهم وأعوذُ بك من تقلب القلوب، ومن الجفاء بعد أعوام من المودّة، ومن الخذلان بعد الثقة، ومن غربة الأشخاص بعد أُلفتهِم وأسأل الله لى ولكم العفو والعافية فى الدين والدنيا، فإن أنبل ما يهبك الله إياه كإنسان هو أن يجعلك ليّن القلب والسريرة، لا يُخشى منك غدر ولا قسوة ولا سوء ولا جفاء ولاغباء، لا يحترمك الآخرون رغمًا عنهم إنما بإرادتهم، ولا يقدّرونك مخافةً، إنما محبة وتقديرا. فظروف البشر مدفونة فى أعماقهم فإن لم تعرفها فأكرمهم بحسن الظنِ بهم لا تتسرع فى الحكم عليهم فقد تظلم عزيزًا وقد ترفع رخيصًا عاملهم بما يظهرون لك ودع السرائر لعالم ما فى الضمائر، تمضى الايام وتمضى اعمارنا معها سنوات العمر تشبه مراقبتنا للشمس ساعة الغروب، لا تعرف أبدًا متى ينتهى النهار ويبدأ الليل من هرولة الوقت التى لم نشعر بها وكأننا فى سباق لا ينتهى مع الزمن، يا روائح رمضان عطِّرى الكون، فما أعظم الشوق، بلغنا الله وإياكم شهر رمضان، بقلب حى، وأعاننا برحمته للوصول لمرضاته، وحدها رائحة قدومِ ýرمضان كفيلة لتزهر القلب ربيعـًا، ونسأل الله أن يبلغنا واياكم الشهر الكريم وان يجعلنا من المقبولين امين يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين مجبورين مطمئنين يا الله، كل رمضان وقلوبكم فى سلامة وفى راحة بال.

سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية.

magda [email protected]