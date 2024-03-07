المعهد للإرشاد و التدريب بالزراعة: ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية للكوادر العاملة

حرصا من معهد تكنولوجيا الأغذية على تطوير تكنولوجيا الطحن وتصنيع منتجات مخابز آمنة صحيا وبجودة عالية ينظم المعهد برنامجا تدريبيا بعنوان تكنولوجيا الطحن وتأثير المحسنات على جودة لعدد من العاملين بالمطاحن والكوادر العاملة فى تصنيع منتجات المخابز وكذلك شباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل تحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

تحويل الحبوب

أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد الى أن الطحن هى العملية التي يتم فيها تحويل الحبوب الى الدقيق حيث حيث يتم فصل مكونات الحبوب عن بعضها فيتم فصل الردة ( القشرة ) عن الاندوسبرم ( الدقيق ) بالاضافة الى فصل الجنين نظرا لارتفاع محتواه من نسبة الدهن وبالتالى فإن تركه يؤدى الى حدوث تزنخ لهذه المنتجات ، صناعة الطحن تعد من أقدم مراحل تحضير الغذاء حيث تطورت المطاحن من استخدام الحجارة لسحق الحبوب، و كذلك استخدم الهاون والمطحنة السرجية الى الطاحونة الدوارة باستخدام الطاقة الحيوانية لتدويرها ، ثم باستخدام طاقة المياه ثم طاقة الهواء في المناطق التي لا يتواجد فيها الماء.

و مع زيادة الحاجة لطحن كميات كبيرة من الحبوب من جانب والتقدم التكنولوجى من جانب أخر حدث تطور كبير فى صناعة الطحن وهو استخدام مطاحن السلندرات حيث تمر الحبوب بين سلندرين متقابلتين من الصلب يدور كلا منهما في اتجاه عكس الأخر وسطحيهما مسنن تعمل على سهولة كسر الحبة وطحنها برفق مع الاحتفاظ بغلاف الحبة على هيئة رقائق عريضة يسهل فصلها عند النخل وذلك في المراحل الاولى (سلندرات الكسرات ) بينما في المراحل التالية يتم تقليل المسافة بين ازواج من السلندرات الملساء (سلندرات التنعيم) تدريجيا فيزيد بذلك مقدار الضغط الواقع على أجزاء الإندوسبرم بغرض تنعيمه ليصبح دقيق وبعد عملية الطحن يتم فصل الدقيق عن الردة بواسطة مناخل خاصة من الحرير.



البرنامج التدريبى

أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن البرنامج التدريبى يهدف الى زيادة القدرة الإنتاجية للكوادر العاملة فى هذا المجال الحيوى من خلال تدريبهم و رفع كفائتهم و تنمية مهاراتهم على التكنولوجيا الحديثة للطحن و طرق تصنيع منتجات المخابز المختلفة مثل صناعة الفينو و البيتزا و الكرواسون و الباتيه و الخبز السورى و امدادهم بكل ما هو جديد فى هذا القطاع الحيوى. يضم البرنامح التدريبى أيضا محورا هاما هو تأثير المحسنات على جودة منتجات المخابز. محسنات الخبز تحتوى على العديد من الإنزيمات و العوامل المختزلة و المؤكسدة بالإضافة الى المواد المبيضة.

وتتواجد المحسنات فى الأسواق إما فى صورة جافة على شكل مسحوق أبيض ناعم يستخدم فى صناعة المخبوزات المختلفة أو فى صورة دهنية تشبة الفازلين يستخدم فى صناعة الحلويات. يؤدى استخدام محسنات الخبز الى تحسين جودة الدقيق و اكسابه لون أكثر بياضا و زيادة قدرته على إمتصاص الماء و تقوية الروابط الجلوتينية في العجين، مما جعل العجين متماسك و لين أثناء عملية العجن و كذلك تسريع عملية التخمر مما يؤدى الى مضاعفة حجم العجينة و ارتفاعها أثناء عملية الخبز و كذلك جعل العجينة ذات شكل متناسق و أكثر ثباتا و يقلل من إلتصاقها و تحسين قوام المخبوزات الناتجة حيث يجعل قوامها إسفنجيا و يكسبها اللون الذهبى دون الحاجة إلى وضع أى طبقات للتلميع مما يجعلها أكثر جاذبية.