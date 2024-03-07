باحث: إسرائيل قتلت الأطفال عن عمد وهذا هو الدليل

أكد الباحث في الشأن الإسرائيلي، فراس ياغي، أن الاحتلال استهدف كل ماهو داخل قطاع غزة سواء أحياء أو غير الأحياء أو بنية تحتية، وأخذت من تقويض المقاومة ذريعة لتحويل القطاع إلى منطقة غير مؤهلة للعيش.

وقال “ ياغي” خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن ثلثي عدد الشهداء من الأطفال والنساء، وثلثي المصابين من الأطفال والنساء، وثلثي المفقودين من النساء والأطفال.

وتابع ياغي أن أعداد القتلى من النساء والأطفال أضعاف أضعاف عدد المقاتلين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال، وكل ما قامت به إسرائيل كان ذرائع.

وواصل أن إحدى الضابطات الأمريكيات الإسرائيليات، قالت: "نستطيع نعرف من الجو عدد الأطفال الموجودين في كل منزل وعدد النساء، إذن إسرائيل قامت باستهدافهم عن عمد، تقوم بذلك متعمدة للانتقام، وحتى لا يفكر فلسطيني في القيام بعمل مماثل، والسبب الثالث التهجير القسري أو الطوعي مستقبلا بجعل القطاع غير قابل للمعيشة".