أحمدسعد يتصدر التريند بعد ديو يا مولانا مع الجوكر

تصدر الفنان أحمد سعد، تريند اليوتيوب بأغنيته الجديدة “يا مولانا”، التى تعاون فيها مع مطرب الراب الشاب أحمد ناصر الشهير بـ“الجوكر”.



في هذا السياق، وصلت نسبة مشاهدة الأغنية لـ 150 ألف مشاهدة، حيث احتلت الترتيب الأول على تريند “مزيكا اليوتيوب”.

أحمد سعد والجوكر



تقول كلمات الأغنية: "ضلمة في أركان الفكر الذئب اللي في حلقة الذكر البحث عن نوره مش حكر كان في منه في شخصيتي البكر متعلوش علينا المنافسة لو أحسن انت أحسن لنفسك أما لو عينك ع اللقطة يبقى انت من جوة مش أحسن جاي من أبعد نقطة في الشمال عارف إني ماشي صح مهما اتقال كارف أي حد يعاير ب اللي كان حالف أجاوب بس اللي حقه السؤال ولا مش هسيبكوا تاكلوا روحي زي السوس".

وكان طرح الفنان أحمد سعد أحدث أغانيه " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب .



يشار الى أن أغنية “يا سبب فرحتي" من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو .



يذكر أن النجم أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية إحتل بهم صدارة التريند وكانت أخر أغنياته " بعتذرلك" اللى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .

أحمد سعد وأصالة

وتصدر النجم أحمد سعد التريند الإسبوع الماضي بعد أن قام بالمشاركة في دعم الإقتصاد المصري بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لمساندة المرحلة التى يمر بها الإقتصاد وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير .

وكان قرر الفنان أحمد سعد أن يتبرع بجزء من اجرة الذي يتقاضاه بالخارج في حفلاته الغنائية لمساندة الاقتصاد المصري.

وقال النجم أحمد سعد ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفتره الأخيرة تحتاج لدعم ووقوف أبنائها اولاً، لذلك بادرت بأن أتبرع ب٥٠ ألف دولار كدعم للاقتصاد المصري، مشيرًا ان هذا القرار كان من تلقاء نفسه.

وكان قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم منذ قليل داخل القرية العالمية في دبي داخل الإمارات العربية المتحدة.