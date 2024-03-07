الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

استعدادًا لرمضان|طريقة تحضير مشروب قمر الدين

عصير قمر الدين
عصير قمر الدين

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وهذا ما يدفع الأمهات لتحضير أغلب الأطعمة والحلويات والمشروبات الشهيرة بأجواء هذا الشهر المبارك في المنزل.

 

ويحتل قمر الدين مكانة خاصة بين عصائر شهر رمضان المبارك، فهو يتميز بمذاق طيب وفوائد عديدة من المغذيات والفيتامينات الضرورية للجسم.

 

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير طريقة تحضير مشروب قمر الدين بخطوات سهلة وبسيطة.

 

عصير قمر الدين

طريقة عمل عصير قمر الدين

المقادير

- قمرالدين : 600 غرام (شرائح)

 

- الماء : 6 أكواب
 

- ماء الورد : ملعقة كبيرة

 

- ماء الزهر : ملعقة كبيرة

 

- سكر : 2 كوب

 

- ثلج : 4 أكواب
 

طريقة التحضير

قطعي شرائح قمر الدين إلى قطع صغيرة باستخدام سكين حادة.

 

ضعي شرائح قمر الدين في قدر متوسط الحجم.

 

أضيفي السكر والماء إلى شرائح قمر الدين.

 

ضعي القدر على نار متوسطة مع التحريك المستمر لمدة عشر دقائق أو لحين ذوبان القطع.

 

ارفعي القدر عن النار واتركيه حتى يبرد لمدة ساعة تقريبًا.

 

ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي وأضيفي له ماء الورد، وماء الزهر واخلطي حتى يتجانس تمامًا.

 

صُبي قمر الدين في أكواب التقديم مع مكعبات الثلج وقدميه.

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