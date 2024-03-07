سميرة سعيد تعود للشباب بجلسة تصوير جديدة

خضعت المطربة سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة، لتخطف الأنظار بإطلالة شبابية أنيقة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت سميرة سعيد بلوك كاجوال، مرتديه بنطلون جلد باللون الأسود، فضفاض في نهايته، ونسقت معه توب مجسم مكشوف الصدر وجاكيت جلد نفس اللون ذا شراشيب منسدلة؛ ليعطي لمسه شبابية جريئة.

وانتعلت سميرة سعيد حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت بمجموعة كن المجوهرات كبيرة الحجم، ضمت أقراط شكل الكورة، وخواتم في اليدين.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت سميرة سعيد تصفيفة شعر جذابة، فتركت خصلاتها البنية تتدلى علي الجانبين بصيحة الويفي اللامع.

ووضعت سميرة مكياجًا صاخبًا، فإختارت أحمر شفاه جريء؛ ليبرز أنوثتها وجمال ملامحها، وحددت وجهها بالكونتور والبلاشر، كما أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود وظلال العين البنية، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.