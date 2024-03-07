جامعة المنيا تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المُبارك

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، قراراً بمواعيد العمل الرسمية ، خلال شهر رمضان المُبارك ، والذي يأتي تماشياً مع الضوابط ، والإعتبارات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ، بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال الشهر الكريم.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجامعة ، ستكون من الساعة التاسعة صباحاً ، حتى الساعة الثانية ظهراً ، وبالنسبة للعمال يكون الحضور من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وفيما يخص المستشفيات الجامعية ، ومواقع الجامعة المختلفة ، التي تعمل بنظام الورديات ، والنوبتجيات، يتم تحديد مواقيت الحضور والإنصراف ؛ بما يتفق مع مقتضيات العمل بها ، وبما يغطي ساعات العمل المُقررة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الدراسة ستسير وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ، مع مراعاة انتهاء كافة المحاضرات والسكاشن التعليمية ، وذلك قبل موعد الإفطار بوقت كاف ، وسيتم إعلان الجداول المُعدلة للطلاب ، حرصاً على انتظامهم بمواعيد محاضراتهم ، ومراعاة لظروف تنقلهم وعودتهم إلى منازلهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم توفير وسائل انتقال العاملين من أماكن تجمعهم ، إلى مقر أعمالهم وبالعكس ، قبل وبعد مواعيد العمل بوقت كاف ، بحيث لا يستقطع أي جزء من وقت العمل الرسمي، كما تقدم الدكتور عصام فرحات ، بأصدق التهاني لمنتسبي الجامعة من الأساتذة والعاملين، والطلاب ؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا ، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.