طريقة عمل كريم كراميل بالموز| سهل وصحي

كريم كراميل بالموز من الوصفات اللذيذة والصحية، فيحتوي على فيتامين ب ومضادات الأكسدة المهمة للجسم، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة عمل كريم كراميل بالموز

المقادير

- الماء : لتر

- سكر : 200 جم

- حليب بودرة : 250 جراما

- البيض : 7 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة



- العسل : 250 جراما

- الموز : 3 حبات





طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء، وحليب البودرة مع نصف كمية السكر حتى الغليان مع التحريك المستمر ثم ضعي المزيج جانباً.



اخلطي البيض جيداً مع كمية السكر المتبقية والفانيليا، واسكبي الخليط فوق الخليط السابق.

قومي بحرق العسل على نار متوسطة إلى أن يغلي ويصبح لونه ذهبيا.

ضعي نصف كمية العسل المحروق في وعاء مخصص للكريم كراميل ثم اسكبي فوقه المزيج كله ثم ضعي الوعاء في صينية تحتوي على القليل من الماء.

أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 150 مئوية لمدة 40 دقيقة ثم ضعيها في الثلاجة واقلبيها في وعاء عند التقديم.

في هذه الأثناء، قطعي الموز وأضيفي إليه كمية العسل المحروق المتبقية وزيني بالموز المغطى بالعسل وقدميه.





فوائد تناول الموز

دعم حركات الأمعاء الصحية

يمكن أن يكون الموز الغني بالألياف تذكرة ذهبية لحركات الأمعاء الصحية والمنتجة، البكتين ، وهو ألياف موجودة في كل من الموز الناضج وغير الناضج، قد يساعد في دعم عادات الأمعاء الصحية عن طريق منع الإمساك.



دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.

تقلل الجذور الحرة

يحتوي الموز، مثل العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى ، على مضادات الأكسدة المهمة لمكافحة الضرر الناجم عن الجذور الحرة.



يمد بالطاقة

يمتاز الموز بسهولة الهضم واحتوائه على سكريات بسيطة سهلة وسريعة الامتصاص بالجسم مثل؛ السكروز والفركتوز، وبهذا يعد الموز من الأغذية المشهورة للرياضيين والتي تمدهم بالطاقة السريعة والتي يحتاجونها أثناء التمارين وفي المبارايات الرياضية المختلفة.

يحافظ على القلب

يعتبر الموز من المصادر الغنية جدًا بفيتامين ب6 (البيريدوكسين) والمهم جدًا لسلامة الأعصاب والوقاية من فقر الدم، والمحافظة على صحة القلب والشرايين، حيث أن 100 جرام من الموز توفر ما يقارب 28% من الكمية الموصى بها يوميًا من هذا الفيتامين.