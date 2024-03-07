الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

السبت.. مشروعات تخرج المعهد العالي للسينما وورش رسم بنادي سينما الطفل

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

 يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعالية “نادى سينما الطفل” يوم السبت المقبل الموافق ٩  مارس ٢٠٢٤، في إطار حرص وزارة الثقافة علي نشر الثقافة السينمائية

ومن المقرر أن يعرض النادى مجموعة من أفلام مشروعات التخرج لطلبة المعهد العالى للسينما قسم الرسوم المتحركة ، حيث يعرض كلاً من فيلم "الهودج" إخراج هبة الشاذلى ،"العفريت" إخراج أحمد الله سعيد ، وفيلم "بطل أونطة" إخراج عامر حسن  ، فيلم "لماذا"  إخراج شيماء صبرى  ، فيلم "أنا الحصان" إخراج مروة عبد السميع  ،فيلم "نظرة" إخراج ريهام عباس  ،فيلم "خيال" إخراج دنيا صدقى ،فيلم "صرخة انسان" إخراج نسرين عبد الحليم  ، فيلم" Bubble" إخراج محمد حماد  ، فيلم " More Than Enough  " إخراج تريزا عيد الشهيد  ، فيلم "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" إخراج مصطفى جاد  ، فيلم " اوركيد " إخراج تقى بركات، وعقب عرض الأفلام يقيم النادي ورشة رسم وتلوين للأطفال المشاركين بالنادي.

نادي سينما الطفل

يذكر أن نادي سينما الطفل تشرف علية الفنانة رانية محمود ، ويقام بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ، والدعوة عامة ومجانية لحضور فعاليات النادي.

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