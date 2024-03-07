السبت.. مشروعات تخرج المعهد العالي للسينما وورش رسم بنادي سينما الطفل

يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعالية “نادى سينما الطفل” يوم السبت المقبل الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤، في إطار حرص وزارة الثقافة علي نشر الثقافة السينمائية

ومن المقرر أن يعرض النادى مجموعة من أفلام مشروعات التخرج لطلبة المعهد العالى للسينما قسم الرسوم المتحركة ، حيث يعرض كلاً من فيلم "الهودج" إخراج هبة الشاذلى ،"العفريت" إخراج أحمد الله سعيد ، وفيلم "بطل أونطة" إخراج عامر حسن ، فيلم "لماذا" إخراج شيماء صبرى ، فيلم "أنا الحصان" إخراج مروة عبد السميع ،فيلم "نظرة" إخراج ريهام عباس ،فيلم "خيال" إخراج دنيا صدقى ،فيلم "صرخة انسان" إخراج نسرين عبد الحليم ، فيلم" Bubble" إخراج محمد حماد ، فيلم " More Than Enough " إخراج تريزا عيد الشهيد ، فيلم "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" إخراج مصطفى جاد ، فيلم " اوركيد " إخراج تقى بركات، وعقب عرض الأفلام يقيم النادي ورشة رسم وتلوين للأطفال المشاركين بالنادي.

نادي سينما الطفل

يذكر أن نادي سينما الطفل تشرف علية الفنانة رانية محمود ، ويقام بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ، والدعوة عامة ومجانية لحضور فعاليات النادي.