بعد اختفائه منذ 10 أيام.. العثور على جثة شاب بالبحر اليوسفى بالمنيا

عبد الله الشاب الهادئ الطبع، والذى يبلغ من العمر ٢٩ عاما ابن قرية بنى خالد إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، والذى يعمل فى مهنة النجارة فى ورشته الخاصة، ويشهد له الجميع بالسمعة الطيبة ، خرج مستقلا دراجته البخارية ( الموتوسيكل )، فى حوالى الثانية عشر مساء يوم الإثنين 26 فبراير الماضى ولم يرجع .

وقامت والدته وزوجته بتحرير محضر اختفاء بمركز شرطة مغاغة، منذ حوالى ثمانية ايام ، وقام الأهالى بالبحث عن عبدالله، فى كل مكان ، ولم يجدوا إلا حذائه (شبشب) عبدالله فى طريق يؤدى إلى البحر ، طبقا لروايتهم وعندما وجدوا الشبشب أحست الأم أن إبنها فى خطر أكيد ، وقبل ساعات قليلة من كتابة الخبر، تم العثور على جثة عبدالله فى البحر اليوسفى بمركز الفشن.

ونقلت الجثة إلى مستشفى الفشن المركزى ، وتم التعرف عليه من بطاقته الشخصية ، وتم استدعاء اهليته لسؤالهم امام النيابة العامة بمغاغة .

ويواصل رجالات المباحث الجنائية، عمل التحريات المكثفة لكشف طلاسم قصة مقتل عبدالله ، وفك شفرة آخر مكالمة تلقاها ، والتي خرج على إثرها ليلقى مصيره هذا ما سوف نشهده الأيام المقبلة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وأخطرلات النيثابة العامة لتولي التحقيقات ، والتي أمرت بإستدعاء مفتش صحة المركز وتقرير الطب الشرعي .