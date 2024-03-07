قمة نهائي كأس مصر .. تشكيل الزمالك الأقرب في مواجهة الأهلي

مع دقات السابعة والنصف من مساء غد الجمعة ، يستضيف ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ، مواجهة قمة نهائي كأس مصر ، بين الأهلي والزمالك.





ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني جوميز اللقاء بكل من ..

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبدالمجيد والمثلوثي وفتوح.

الوسط: دونجا، ومفاضله بين روقا، ومحمد شحاته ليكون بجواره، وزيزو، وعبدالله السعيد، والجناح الايسر مفاضلة بين مصطفى شلبي وناصر ماهر.

الهجوم: ناصر منسي.



وأقيم صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المرتقبة ، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.