قمة نهائي كأس مصر .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في لقاء الغد

ساعات قليلة تفصل عشاق كرة القدم العربية والمصرية ، عن انطلاق مواجهة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك ، المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.





وينطلق اللقاء عند السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المواجهة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية ، كوكا ، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو ، موديست أوكهربا، الشحات

وأقيم صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المرتقبة ، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.