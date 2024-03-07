إصابة 5 في حادث سير بالدقهلية

تعرض 5 أشخاص للإصابة بإصابات مختلفة جراء وقوع حادث تصادم سيارة أجرة ببلدورة على الطريق الفرعي الواصل بين قريتين بمركز أجا، بمحافظة الدقهلية وتم نقل المصابين لمستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج.

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وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على طريق أجا أمام قرية (فيشا بنا ) بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 5 اشخاص بكدمات وكسور وجروح اثر وقوع حادث تصادم سيارة اجرة برصيف على طريق اجا امام قرية فيشا بنا.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة