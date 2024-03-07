إنقاذ طاقم سفينة بعد استهدافها بطائرة مسيرة في خليج عدن

أعلنت البحرية الهندية، اليوم الخميس، أنها أنقذت 21 فردا من طاقم السفينة "ترو كونفيدنس"، التي تم استهدافها قبالة سواحل اليمن.

ونشرت البحرية الهندية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، التي نفذتها باستخدام طائرات هليكوبتر.

وقالت البحرية الهندية عبر منصة "إكس"، إنه "تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس بعد هجوم بطائرة مسيرة في 06 مارس/آذار (الأربعاء)، على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن".

وأضافت: "أدى الهجوم إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على ترك السفينة".

وأوضحت أن قواتها وصلت إلى الموقع وأنقذت 21 من أفراد الطاقم، بما في ذلك مواطن هندي، باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب، كما قدمت المساعدة الطبية للمصابين.

و"تم بعد ذلك إجلاء طاقم السفينة إلى جيبوتي"، وفق البيان

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.