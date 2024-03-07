قوافل طبية لأهالي القرى الأكثر إحتياجا بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف على 1588 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 305 حالات جراحة ، 352 حالة باطنة ، 396 حالة أطفال ، 68 حالة أسنان ، 108 حالات نساء ، 65 حالة تنظيم الأسرة ، 172 حالة جلدية، 122 أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 205 تحاليل متنوعة ، و 9 حالات موجات صوتية ، و 6 حالات أشعة سينية ، و 125 كشف مبكر للضغط والسكر ، و17 حالات خلع أسنان ، وتحويل 9 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 117 متردداً.