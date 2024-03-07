الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قوافل طبية لأهالي القرى الأكثر إحتياجا بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف على 1588 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ،  لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 305 حالات جراحة ، 352 حالة باطنة ، 396 حالة أطفال ، 68 حالة أسنان ، 108 حالات نساء ، 65 حالة تنظيم الأسرة ، 172 حالة جلدية، 122 أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 205 تحاليل متنوعة ، و 9 حالات موجات صوتية ، و 6 حالات أشعة سينية ، و 125 كشف مبكر للضغط والسكر ، و17 حالات خلع أسنان ، وتحويل 9 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 117 متردداً.

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