صحة المنيا: إجراء 70 ألف عملية جراحية مجانية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن إجراء 70 ألف و 897 عملية جراحية مجانية ، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية؛ للقضاء على قوائم الإنتظار، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ، والإهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين ، على مختلف المراحل العمرية.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ، حيث تم إجراء ٣٣٩٦ عملية جراحية مجانية ، منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٤ بمختلف التخصصات، منها ٢١٩٣ جراحة عيون ، و٢٠٧ مخ وأعصاب ، و١٨٩ عملية جراحة أورام ، ٦٣٥ قسطرة قلبية ، و٣٢ أوعية دموية وقسطرة طرفية ، و٤٦ قلب مفتوح ، و٨٩ عظام و٥ قسطرة بالمخ ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية ، والتي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة ، ٧٠ ألف و٨٩٧ عملية جراحية.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة ، وتشمل ، مستشفى المنيا العام ، مستشفى رمد المنيا ، مستشفى ملوى التخصصي ، مستشفى التأمين الصحي ، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز أورام المنيا ، مستشفى المنيا الجامعي ، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا ، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، مستشفى مصر المحبة ، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط ، مستشفى دار الهلال التخصصي ، مركز النيل الدولي للعيون ، مركز حورس للعيون؛ مستشفى سمالوط التخصصي ، ومستشفى المنيا الوطنى ، ومستشفى الصفوه ببنى مزار ، ومستشفى رمد بنى مزار ، ومستشفى ديرمواس التخصصي.