"نائب محافظ البحيرة" تشهد ختام مهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ختام مهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة بقصر ثقافة دمنهور، بحضور عبد الله الصاوي مؤسس ورئيس المهرجان، وفريدريكا بيريا ممثل معهد جوته بمصر .

وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة نهال بلبع، بالحضور على أرض المحافظة، معربة عن سعادتها بالمهرجان الذي يعد فريد من نوعه، مؤكدة ان مثل هذه الفعاليات الفنية الراقية تساعد على تحفيز الفتيات لتعلم واحتراف فن الكاريكاتير للتعبير عن ذواتهم في إطار فكري وفني وجمالي، ومناقشة قضاياهم العصرية بطريقة مبدعة، فضلا عن تغيير الصورة النمطية للمرأة المصرية والعربية وزيادة الوعي العام وتشجيعها على اقتحام مجال رسم الكاريكاتير باعتباره أحد أدوات المرأة الناعمة في مجال الثقافة.

وأكدت أن ذلك يأتى استكمالا للدور الذي تلعبه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية في بناء الجمهورية الجديدة، والتي تؤمن بأن الفنون كافة، وخاصة الفنون الثقافية هي مسلكنا الوحيد في الارتقاء بالوجدان والسلوك البشري وتساهم في بناء الإنسان المصري ليكون قادرا على مواجهة الأفكار الهدامة حيث يعد الفن والثقافة من اهم أدوات الوعي والإرتقاء بالذوق العام تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشارت أن من ابرز النقاط المضيئة في هذا المهرجان هو اختيار الكاتبة الصحفية منيرة ثابت عميدة الصحفيات شخصية المهرجان وإلقاء الدور على دورها الكبير في الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، الشكر والتقدير لجميع المشاركين والقائمين على تنظيم هذا المهرجان خاصة مؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير ومعهد جوته الثقافي الألماني والمعهد الفرنسي للثقافة بالقاهرة.

وأشاد الدكتور عبد الله الصاوي بجهود نائب محافظ البحيرة ودعمها المتواصل لملف الثقافة وفن الكاركتير، مؤكدا على أهمية المهرجان في إقامة جسور ثقافية بين رسومات الكاريكاتير للمصريات و العرب، والأجانب من دول مختلفة بخلاف تشجيع التفاعل الثقافي ، وتعظيم مردوده علي الابداع في مجال الكاريكاتير.

وتضمنت فعاليات المهرجان عرض فيلم تسجيلي عن المهرجان وفقرة كورال اطفال قصر ثقافة الطفل، كما تم تكريم جميع الجهات المشاركة بالمهرجان.