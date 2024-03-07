طريقة تحضير قهوة بالمارشميلو والكريمة| على خطى المطاعم

يتفنن الجميع في المشروبات التي تحتوي على الكافيين سواء كان النسكافيه أو القهوة أو حتى الكاكاو؛ حيث يتميزون بمذاقهم اللذيذ والشهي، ويتماشون مع الكثير من المكونات الأخرى، إذا أردت صنع مشروب من كوكتيل لذيذ، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضير قهوة بالعسل والمارشميلو.

طريقة عمل قهوة بالمارشميلو

المقادير

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- ماء دافئ : نصف كوب

- العسل : ربع كوب

- كريمة : 4 ملاعق كبيرة (لباني، مخفوقة)



-مارشميلو : ربع كوب









طريقة التحضير

قومي بإذابة القهوة في الماء الدافئ، وضعيها جانبا.

صبّي العسل في كوب التقديم، كطبقة أولى.

صبّي القهوة كطبقة ثانية.

زيّني القهوة بالعسل وبقطع المارشميلو.