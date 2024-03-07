بث مباشر .. مباراة ليفربول وسبارتا براج بثمن نهائي الدوري الأوروبي

تنطلق في الثامنة إلا ربع مساء اليوم الخميس ، مواجهة ليفربول الإنجليزي خارج أرضه ، أمام نظيره سبارتا براج التشيكي ، لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.





القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة ليفربول وسبارتا براج

يعلق على المباراة، علي محمد علي.

في سياق متصل تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن لاعبه المصري محمد صلاح، وعودته لتدريبات الفريق مجددًا بعد غياب للإصابة، متطرقًا لإمكانية استدعائه من قبل منتخب مصر في فترة التوقف الدولي القادمة.

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي: "محمد صلاح سافر معنا، لقد تدرب لمدة يومين وهو مليء بالطاقة، علينا أن نرى ولكن من الجيد جدًا أن يعود وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وأضاف: "إنه سعيد جدًا وكان الوضع غير متوقع حيث غاب لفترة طويلة، ولعب مباراة مذهلة أمام برينتفورد ثم خرج، هذا هو الحال".



لمشاهدة المباراة قم بالضغط هنا ..