الخميس 07 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يقدم بواجب العزاء في وفاة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لسفارة دولة تنزانيا بالقاهرة لتقديم واجب العزاء فى وفاة علي حسن مويني رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق.

وقد نقل الدكتور سويلم خالص تعازي وصادق مواساة الحكومة المصرية والشعب المصرى  لسامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وللشعب التنزانى الشقيق فى هذا المصاب الأليم ، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وتأتي تعازي وزير الموارد المائية والري المصري كتعبير عن تضامن مصر مع دولة تنزانيا وشعبها في هذا الوقت العصيب ، خاصة فى ظل العلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك الذى يربط مصر وتنزانيا ، وسعيهما لتعزيز التعاون والتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنزاني السابق علي حسن مويني قد توفى اليوم الخميس الموافق ٧ مارس  ٢٠٢٤ عن عمر يناهز ٩٨ عاما ، ويعد مويني ثاني رئيس لدولة تنزانيا ، حيث تولى منصب الرئيس خلال الفترة من عام ١٩٨٥ إلى ١٩٩٥ خلفا للرئيس المؤسس للبلاد جوليوس نيريري ، وتكريما لسيادته .. أعلنت سامية حسن رئيسة تنزانيا الحداد الوطني لمدة ٧ أيام اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ٨ مارس ٢٠٢٤ .

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