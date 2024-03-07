نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، اليوم الخميس، ندوة عن الزواج المبكر وختان الإناث بمركز شباب الشهيد أكرم عيد بقفط، تم خلالها مناقشة تعريف وحدة تكافؤ الفرص ودور الصحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وما تقدمة من خدمات صحية وخدمات آخرى لدعم المرأة والأسرة، ومناقشة الزواج المبكر واضراره على الأسرة والمجتمع، وختان الإناث المبادرات الرئاسية والخدمات المقدمة داخل الوحدات، وذلك تحت إشراف ومتابعة مدير المركز.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضه بقنا، و حسين شوقي عبدالراضي مدير إدارة شباب قفط.