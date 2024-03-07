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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب اليد يُعلن قائمة لاعبيه في دورة الألعاب الأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن طارق محروس المدير الفني المنتخب الوطني الأول لكرة اليد ، قائمة لاعبيه المكون من 16 لاعبًا ، استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية والتي تقام خلالها منافسات اليد في الفترة من 13 إلى 22 مارس الجاري.

 

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وجاءت قائمة الفراعنة خلال المنافسات على النحو التالي ..
حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي .
محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

ويخوض فراعنة اليد وديتين أمام الجزيرة وطلائع الجيش يومي 8 و 9 مارس الجاري، قبل التوجه إلى غانا للمشاركة في المنافسات القارية الأفريقية.

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