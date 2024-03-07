رئيس جامعة قناة السويس: يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك 1445هــ أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات

جاء في نص البرقية:"يطيب لي أن أتقدم إلى فخامتكم - بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن جميع منتسبي جامعة قناة السويس - بخالص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات، بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن تحقق مصرنا الغالية، تحت قيادتكم الحكيمة، كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن يعيد الله علينا هذا الشهر الفضيل وعلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وتابع مندور" ونود أن نؤكد لفخامتكم على ثقتنا التامة في قيادتكم الرشيدة لمصرنا الغالية، وسنكون دوماً على عهدنا في الاستمرار ببذل أقصى ما بوسعنا، لتحقيق مستقبل أفضل وحياة كريمة للأجيال القادمة بإذن الله".