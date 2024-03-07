"الحد من البلاستيك" ندوة بكلية علوم جنوب الوادي

شهدت جامعة جنوب الوادي، ختام ندوة "الحد من استخدام البلاستيك " ، كما تم اقامة معسكر التشجير بالكلية حيث تم زراعة 20 شتلة من شتلات التين بمزرعة قسم النبات بالكلية، وذلك تحت اشراف الدكتور خالد بن الوليد عميد الكلية، والدكتورة نهى أحمد التايه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اليوم الأخير من الأسبوع البيئي السادس عشر بجامعة جنوب الوادي والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر بالندوة المهندس أسعد محمد أحمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة و شملت الندوة.

التعريف بأضرار استخدام أكياس البلاستيك احادى الاستخدام و طرق الحد من استخدامها، وكيفية حماية البيئة من المواد البلاستيكية بواسطة تخفيض الاستعمال، والجهود المبذولة في تقليل استعمال أكياس البلاستيك هدفا بتقليص إنتاجها وتخفيض إيذائها بالبيئة، وإعادة التدوير حيث زيادة إعادة التدوير توفر من المواد الخام ،وتقلل من بقاء الأكياس المهملة في الطبيعة أو في مواقع جمع النفايات.

و شهد الندوات التوعوية السادة الوكلاء وأعضاء لجنة شؤن البيئة و خدمة المجتمع بىالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالكلية وحضور طلابي كبيرو مجموعة من الجهاز الإداري بالكلية.