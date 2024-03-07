مدرسة سمهود الإبتدائية الحديثة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة قنا ويوم الشهيد

نظمت مدرسة سمهود الابتدائية الحديثة بإدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس 7 مارس بقيادة، احمد ابوزيد مدير المدرسة، احتفالية موسعة بمناسبة عيد محافظة قنا القومي الذي يوافق 3 مارس من كل عام، وكذلك الاحتفال بيوم الشهيد الذى يوافق يوم 9 مارس.

وشهد الاحتفالية المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، وعبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة، وتقويم الأداء، وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وإبراهيم عبدالطيف مدير التعليم الإبتدائي، وحدادي صابر، وهند جمال موجه رياض الأطفال واحمد الريان موجه اللغة العربية وحشد من رجال التعليم والاهالي وأولياء الأمور.

واستقبل التلاميذ الحضور بممر تكريمي امام المدرسة بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، ثم القي مدير كلمة رحب فيها بالحضور اعقبها كلمة لمدير عام الإدارة بعد ذلك تخلل الاحتفال برنامج اذاعي مدرسي تنوعت فقراته حول مناسبات الاحتفال ثم عرض مسرحية عن الشهيد نالت إعجاب الحضور.

وأعرب المهندس عبد المنعم قاصد مدير عام الإدارة، عن خالص التهنئة بهذه المناسبات الوطنية والدينية، مؤكدا ان الحرص على الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية والدينية لزيادة الوعي لدى التلاميذ وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم، مشيرا إلى أن يوم 9 مارس سنة 1799 يعد يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية عامة وتاريخ شعب وأبناء قنا بصفة خاصة الذين هاجموا باسلحتهم التقليدية الشوم ومشاعل النار اسطول فرنسا المدجج بالسلاح والعتاد كانت خسارة الفرنسيين في هذه الموقعه خمسمائة قتيل وهي اكبر خسارة منيت بها الحملة الفرنسية علي مصر ونظرا لما قام ابطال قرية البارود بقنا استحق ان يخلد ذلك اليوم ان يكون عيدا قوميا لمحافظة قنا.

وأضاف أنه يتم الاحتفال يوم 9 مارس من كل عام تكريما للشهيد، وهو ما يعتبر فخرا لشهداء مصر الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن.

وفي ختام الاحتفال قدم مدير المدرسة لمدير عام الإدارة كتاب الله وشهادة تقدير لدوره المتميز في خدمة الحقل التعليمي بأبوتشت، بعد ذلك قام العاملين بالمدرسة باهداء مدير المدرسة كتاب الله وشهادة تقدير لجهوده في خدمة العملية التعليمية.

وقدم قاصد تحية الشكر والتقدير الي إدارة المدرسة وهيئة التدريس والعاملين والتلاميذ والقائمين علي هذه الاحتفالية علي حسن الاستقبال والتنظيم المتمير للاحتفال مهنئا الحضور بحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علي الشعب المصري قيادة وشعبا وعلي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.