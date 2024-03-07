جامعة الأزهر تطلق قافلة تنموية لقرية كفر الواصلين بأطفيح

انطلقت اليوم قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة (طبية - زراعية - دعوية - توعوية - تنمية عمرانية) إلى قرية الواصلين بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة.

صرح بذلك الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة مسئول القافلة، مشيرًا إلى أن جميع قوافل جامعة الأزهر التنموية الشاملة تتم دعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتهدف في المقام الأول إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في جميع المجالات من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء اللازم بالمجان والإرشاد الديني والتوعية الزراعية والتنمية العمرانية.

القافلة تضم مختلف التخصصات الطبية ومحملة بالأدوية اللازمة

وأوضح الدكتور سمير حافظ أن القافلة تضم مختلف التخصصات الطبية ومحملة بالأدوية اللازمة، مشيرًا إلى أن قافلة جامعة الأزهر تتميز عن غيرها من القوافل بوجود دعاة من كليات أصول الدين؛ لتبصير المواطنين بصحيح الدين ووسطيته واعتداله خاصة ونحن مقبلون على استقبال شهر رمضان المبارك، بجانب ذلك يوجد في القافلة أساتذة بكلية الزراعة لإرشاد المزارعين وتوعيتهم حول الطرق الصحيحة للزراعة، وبيان المواسم المناسبة لزراعة المحاصيل الزراعية خاصة في ظل التغييرات المناخية، بجانب ذلك يقوم أعضاء القافلة من الأساتذة المتخصصين بكلية الزراعة بتوقيع الكشف الطبي على المواشي وجميع الحيوانات المختلفة.

وأضاف الدكتور سمير حافظ أن القافلة التنموية الشاملة تسيرها جامعة الأزهر دعمًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.