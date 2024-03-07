براءة الداودي من حيازة سلاح ناري وذخائر نارية في فارسكور

قضت محكمة جنايات دمياط المنعقدة بمحكمة شطا ، ببراءة الداودي من تهمة حيازة بندقية خرطوش ومخدرات .تعود تفاصيل القضية إلى مطلع أكتوبر الماضى أنه حال مرور الدورية الأمنية لمباحث فارسكور برئاسة الرائد احمد موسي ان ذاك ، قامت بالكشف على المتهم ويدعي وليد الداودي بمركز فارسكور ، وتبين بأنه مطلوب في تنفيذ قضية، وبضبطه بتفتيشه عثر بطيات ملابسه سلاح ناري بندقية خرطوش وكيس بداخله 7 جرام مخدر الشابو المدمر ، و تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.



وكانت النيابة العامة احالت المتهم الي محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. ومواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا . ونظرت محكمة جنايات دمياط، في جلسة اليوم واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة محامى المتهم قبل صدور الحكم حيث قضت المحكمة ببراءة المتهم.

دور المحامي





أكد المستشار عصام صبري بشتو محامي المتهم بالفعل جريمة الحيازة والحراز والأسلحة النارية الغير مرخصة أمام المحاكم القضائية وقد تصل إلى سجن المؤبد والغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض أنواع الأسلحة وقد تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض الأحيان وقد تصل في حالة الإتمام خلال الأمن القومي إلى الجزاء . ويشترط القانون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية اما قضية الداودي فكانت حديث الساعة في محافظة دمياط فالأمر هنا معتمد في الإدانة أو البراءة على عدة أسباب وهي محضر التحريات وتفويض النيابة ومحضر الضبط والأدلة وشهادة الشهود و تحقيقات النيابة وهنا يأتي دور المحامي و هو مساعدة المتهم في الحصول على حكم بالبراءة