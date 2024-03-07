ما هو ارتفاع ضغط الدم المستمر؟.. طبيبة توضح

أوضحت طبيبة القلب ومرشحة العلوم الطبية وعالمة النفس السريري آنا كورينيفيتش ما هو ارتفاع ضغط الدم المستمر، وهذه نقطة مهمة في علاج ارتفاع ضغط الدم.

قالت الطبيبة إن ارتفاع ضغط الدم أمر خطير لأن الأعضاء المهمة، مع زيادة الضغط باستمرار، تبلى بشكل أسرع، تتقدم في العمر، وتصبح غير صالحة للاستعمال، ونحن نتحدث في المقام الأول عن الأوعية الدموية والقلب والدماغ والكلى.

وأضافت الطبيبة أن حقيقة هذا يعني ارتفاعًا مستمرًا في ضغط الدم في حالة من الراحة العاطفية والجسدية تبلغ 140/90 ملم. غ. ش وأكثر المستقر يعني أيامًا وأسابيع وشهورًا وسنوات.

عادة، مثل هذه المؤشرات لا تقلق الناس كثيرا، لكنها خطيرة للغاية لأنها تؤدي إلى نوبة قلبية، والسكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى، والموت المفاجئ.

تعمل الأقراص على خفض ضغط الدم لفترة من الوقت فقط، ولكنها لا تعالج المرض، وما هو المهم القيام به للشفاء:

زيادة النشاط البدني

تحسين نوعية النوم

تقليل وزن الخط

الحفاظ على النظافة المهنية والراحة

رفض العادات السيئة

تعامل مع التوتر وتعلم كيفية الاسترخاء

التقليل من تناول الملح

يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم الشرياني عندما يكون هناك ارتفاع مستمر في الضغط الانقباضي فوق 139 ملم زئبق، وعمود أو ارتفاع مستمر في الضغط الانبساطي فوق 89 ملم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

الدوخة والصداع.

الإحساس بالنبض في الجزء الخلفي من الرأس والمعابد.

الشعور بالضباب في الرأس.

انخفاض حدة البصر.

طنين الأذن ونبض القلب المسموع.

الأرق والتعب.

فقدان الشهية والغثيان.

ألم ضاغط في الصدر.

ما هو العضو المسؤول عن ضغط الدم في الجسم؟

يمتلك الجسم عدة أجهزة تتحكم في مستويات ضغط الدم وتحميه من الانخفاض أو الارتفاع الزائد، القلب، الشرايين، الكلى، عدد من الهرمونات والإنزيمات، والجهاز العصبي.