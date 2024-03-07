رفع الإشغالات وتجنيب الباعة الجائلين بشوارع مدينة الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ عدة لرفع الإشغالات والعوائق بشوارع وأحياء مدينة الفيوم، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وبالتنسيق مع قسم الإشغالات ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رفع الإشغالات والعوائق أمام أبواب المساجد بمدينة الفيوم

وشملت الحملات بالتعاون مع شرطة المرافق، رفع الإشغالات بأحياء شرق وجنوب الفيوم وحي الجون، وأسفرت عن رفع اشغالات شارع الزراعة ومصادرة عربات المشروبات بشارع جمال عبدالناصر بنطاق حي شرق، بالإضافة إلى رفع عربات الباعة الجائلين، وكذلك رفع الاشغالات من أمام المساجد للعمل على راحة المصلين خلال الدخول والخروج من المساجد، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الفيوم أنه تم استكمال أعمال الحملات بداية من ميدان الحواتم مرورا بشارع البحر ودرب حرازه وانتهاء بمسجد السعاده بمنطقة الصوفى، كما تم رفع الأكشاك المخالفة الموجودة بجوار أسوار المدارس بنطاق حي جنوب، بالإضافة إلى رفع الإشغالات بشارع الحريه أمام مسجد عبدالله وهبه وعمر أفندي.

وأكد "رئيس المركز " ان الحملات مستمرة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وإعادة هيبة الدولة والقانون بالشارع ، مؤكدا" لن نسمح بأى تهاون أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية وذلك بهدف إعادة الإنضباط لشوارع المدينه، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

وفي سياق متصل تابع رئيس المركز أعمال إزالة المخلفات وتجميل أماكنها لعدم تكرار إلقاء المخلفات بها بعدة مناطق بنطاق حي شرق، بالإضافة إلى متابعة تطوير ميادين مداخل القرى والاحياء لإظهار الجانب الجمالي من أولويات العمل.

وخلال جولته شدد رئيس المركز التشديد على رؤساء الاحياء والوحدات المحلية لرفع كافة تراكمات الأتربة والمخلفات بشكل فوري والتواصل مع المواطنين لحل أي مشكلات تواجههم. وشملت الحملات رفع وإزالة كافة التراكمات من الأتربة والمخلفات واستكمال أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية والجزر الوسطي بالمدينة، ورفع ناتج تهذيب الأشجار أولا بأول، ونظافة وغسل الميادين العامة والأرصفة ودهان البلدورات بشوارع المدينة والقرى، بالإضافة إلى متابعة الأعمال اليومية لمنظومة النظافة بفترتيها الصباحية والمسائية، وأعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري أولا بأول لمنع تراكم القمامة وحفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بحضور نواب رئيس المركز ورؤساء الاحياء ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، وبالتنسيق مع قسم الإشغالات بمدينة الفيوم.