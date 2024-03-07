وفد مجلس الوزراء يزور مسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم بكفر الشيخ

قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين،الخميس، إن زيارة وفد مجلس الوزراء لمسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا بمدينة كفرالشيخ، برئاسة المهندس خالد الصواف، خبير الواقع الإفتراضي بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي ضم عوني أشرف، وبيشوى مهنى.

وأكد أن الزبارة تأتي في إطار جهود الدولة لتسليط الضوء علي مسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم بسخا لما لها من أهمية دينية وتاريخية عظيمة، فضلًا عن إنتاج محتوى ترويجي لمسار العائلة المقدسة بسخا.

ولفت الوفد، إلى أهمية مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحية دينية هامة، مشيرًا إلى أن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يقوم بإنتاج محتوي ترويجي لمسار العائلة المقدسة بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ وهيئة تنشيط السياحة، ومن المقرر أن يشمل المحتوى الترويجي، جولة افتراضية لمسار العائلة المقدسة، وأفلام وثائقية عن تاريخ مسار العائلة المقدسة بسخا.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والقمص متياس موريس، راعي كنيسة العذراء مريم بسخا، وصفاء العبد، مدير إدارة السياحة، وجورج سمير، مدير التحول الرقمى والشئون الدينية، ومحمود زهران مدير إدارة النظافة والتجميل، وخضراوي خضر، رئيس حى شرق كفرالشيخ، والقمص تيموثاوس، كاهن كنيسة سخا بكفر الشيخ.