الأب شنوده إبراهيم يترأس "نهضة البابا كيرلس السادس" في بني سويف

يترأس الأب شنوده ابراهيم، فعاليات نهضة البابا كيرلس السادس، اليوم الخميس، من خلال اقامة القداس الإلهي الاحتفالي بهذه المناسبة بدءًا من الخامسة مساءً، بمقر كاتدرائية الشهيد مارمينا والبابا كيرلس التابعة لمطرانية الأقباط في بني سويف.

يستمر اللقاء حتى السابعة والنصف مساءً، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل حيث تحتفل الكنيسة بعشية عيد البابا كيرلس وتستمر حتى قداس العيد السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويأتي تحت رعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وشريكة في الاخدمة الرسولية الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.

مناسبات روحية بالكنائس

يستعد الأقباط في ربوع الأرض، لبدء الصوم الكبير بعد أيام ويستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد، ويأتي ذلك بعدما شهدت الكنائس خلال الأيام الماضية فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” الذي بدأ الإثنين الماضي واستمر “فصح يونان” الذي اقيم الخميس الماضي بالكنائس في الإيبارشيات،ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".