الأنشطة الإرشادية والخدمية والتدريبية لمعهد وقاية النباتات خلال فبراير 2024

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته في شهر فبراير2024، وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أنه انطلاقاً من مسئوليتنا في حماية المحاصيل وتطوير برامج الإدارة المتكاملة للآفات الغازية، نظم المعهد ندوة "الإدارة المتكاملة للآفات الغازية وتكيفها مع التغير المناخي" للتعرف على الآليات الدافعة إلى غزو الآفات الحشرية وتأثير التغيرات المناخية في ذلك والاشارة الي أهمية استخدام أنظمة الزراعة الذكية لتقليل مخاطرها، والتوصية بأفضل الممارسات لحماية المحاصيل و الحصول على أعلى إنتاجية.

وقاية النباتات

كما اشتمل التقرير جهود وقاية النباتات في رفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين بتنظيم دورتين عن المكافحة المتكاملة لآفات المحاصيل الشتوية حضور و أونلاين بفرع المعهد بمحطة بحوث شندويل- محافظة سوهاج، كما كثف المعهد كافة أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على إنشاء المناحل وصناعة العسل حيث نظم دورتين للتعريف بأهمية النحل في الإنتاج الزراعي والفوائد الاقتصادية والبيئية المترتبة على تربية النحل و أهم منتجاته، بمقر المعهد الرئيسي و بفرعه بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، نفذ باحثو المعهد حملات متابعة مكثفة لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وإمدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة لمكافحة آفات المحاصيل الإستراتيجية الشتوية و أهمها القمح و البصل و غيرهم، من خلال تنفيذ الندوات والمدارس الحقلية فضلا عن المشاركة في الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والفرق الإرشادية التابعة لمركز البحوث الزراعية في محافظات الشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية.

ولفت التقرير إلى تعظيم الاستفادة من مُكونات المعهد للمحافظة على الأمن الغذائي القومي و زيادة الدخل و ذلك بفحص الشتلات و الرسائل و متابعة المزارع، حيث قام المعهد بمتابعة مزارع شتلات فراولة ونباتات زينة على مساحة 147 فدان، فحص 1525 شتلة أبصال زينة و 10000 مرستيم درنة بطاطس و 1000 شتلة توت بمكون مكافحة افات النباتات الطبية والعطرية والزينة، وتتضافر جهود باحثي وقاية النباتات كحائط صد للكشف على الواردات الزراعية و منع دخول أي آفة خارجية لمصر حيث تم فحص عينة 40 بيتموس و تعريف عينات حشرية للباحثين في المعهد والمراكز البحثية والجامعات فضلا عن التعريف الدقيق للآفات الواردة نتيجة التبادل التجاري، بالتعاون مع الإدارة العامة للحجر الزراعي من خلال مكون تعريف الحشرات بالمعهد، و من ناحية أخري واستكمالا لدور المعهد الريادي في مجال صناعة النحل، تم تحليل 16 عينة عسل و منتجات نحل و فحص 38812 طرد نحل واستخراج شهادات صحية لها.

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لتنمية الزراعية المستدامة

و في السياق ذاته، عقد "عبدالمجيد: اجتماعاً موسعا مع شباب الباحثين بالمعهد للإستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم و إتاحة الفرصة للتعبير عن أفكارهم لتحسين بيئة العمل وتطوير جودة البحوث لتعزيز تأثيرها في التنمية الزراعية المستدامة، و للتعرف على المعامل التي تم إنشاءها و تجهيزها مؤخرا بالمعهد و دورها الفاعل في تحسين جودة النتائج و المخرجات المستقبلية للمعهد.

يعكس هذا التقرير العمل الجاد والمستمر لتطوير استراتيجيات جديدة للحفاظ على الصحة النباتية وتحسين إنتاجية المحاصيل، وتعتبر هذه الأنشطة خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الزراعة وتحقيق أمن غذائي مستدام.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير استراتيجيات وقاية ومكافحة الآفات النباتية وتقديم الدعم والمعرفة للمزارعين لتعزيز الاستدامة الزراعية وتوفير الغذاء الآمن للمجتمع المصري،

وتحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.