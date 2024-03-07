محاضره أخيره للاعبى الزمالك قبل المران بفندق الإقامه

استعدادا لنهائي كأس مصر

يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مساء اليوم على اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقوم "جوميز" خلال المحاضرة، بشرح الأفكار الخططية للاعبين التي سيتم تنفيذها في مباراة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر.

كذلك ستشهد المحاضرة، شرح النقاط الفنية الخاصة بالفريق المنافس، من خلال التقارير التي تم إعدادها .

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في السادسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة الأهلي المقرر لها غداً الجمعة في نهائي كأس مصر.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.