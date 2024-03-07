المنشأة تناقش استراتيجيات إدارة التواصل ودعم المعلمين وتبسيط منصة الوزارة الإلكترونية

شهد محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين، اجتماع وحدة التواصل ودعم المعلمين بتعليم المنشاه، لمناقشة استراتيجيات ومهام وتكليفات الوحدة، وتبسيط منصة الوزارة الإلكترونية، لتسهيل وصول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالمراحل التعليمية إبتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني ورياض أطفال وجزء خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية .

جاء ذلك بحضور عباس أحمد عباس مدير إدارة التعليم الإبتدائي، وحسام عبد الرازق لكلوك مسئول الوحدة، وحسني عبد الحميد حسن رئيس قسم التدريب، ومحمود علي أبو العلا مسئول أمن الإدارة، وعائشة محمود مسئول قسم الدمج التعليمي بالمنشاه، وكوكبة متميزة من رؤساء الأقسام وموجهي المواد الدراسية، ومسئولي وحدات التدريب بالمدارس وأعضاء مجالس الأمناء.

ورحب مدير عام الإدارة ونقيب معلميها بالحضور وأكد خلال كلمته للحضور على أهمية دورهم للارتقاء بالعملية التعليمية وأن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة لهم ليكتسبوا مهارات قادرة على استيعاب نظام التعليم الجديد واحداث التغيير مشيراً إلى أن وحدة التواصل لها حرية اختيار المعلم الكفء ليكون خير مساعد في انجاز العملية التعليمية والوصول بها للهدف المنشود .

فى نهاية كلمته وجه محمد أبو الفضل الشكر لمسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين حسام عبد الرازق لكلوك على الجهد المبذول لإنجاز أعمال الوحدة وتكليفاتها على الوجه الأكمل موضحاً أن الوحدة تختص بالتواصل مع جميع المعلمين بتعليم المنشاه لتلقى أية شكاوى خاصة بهم بالإضافة لدراسة وبحث الشكاوى بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين ودراسة وبحث أى مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والإستفادة منها فى دعم منظومة التعليم.

من جانبه قال حسام عبد الرازق مسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين بتعليم المنشاه أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار إهتمام إدارة المنشاه التعليمية بتفعيل أنشطة الوحدة بعد تفعيلها مؤخراً بالكتاب الدورى رقم ٣٤ للوزارة بشأن أهمية دور المعلمين فى تطوير منظومة التعليم وذلك لوضع إستراتيجيات العمل للوحدة فى ضوء التعليمات والتوجيهات الواردة من وزارة التربية والتعليم مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش كيفية تفعيل وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإضافة لمناقشة خطة العمل وآليات تنفيذ الخطة بالإدارة وآليات المتابعة وتقييم الأداء فضلاً عن مناقشة تقرير الإنجازات الشهرية بالوحدة.