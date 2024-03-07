الخميس 07 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فلسطين: ارتفاع عدد الشهداء بوسط غزة لـ42 بعد انتشال 7 من منزل بدير البلح

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية،  ارتفاع عدد الشهداء فى وسط قطاع غزة إلى 42 شهيدا، وذلك بعد انتشال 7 شهداء من منزل جنوب دير البلح، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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حماس تدعو دول العالم لمواصلة إدخال المساعدات برًّا وجوًّا لإحباط حرب التجويع

وفي سياق متصل، دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل، إلى مواصلة وتكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى المبارك، وإعماره وإحياء أيام وليالي رمضان المبارك في باحاته، تأكيدًا على هويته العربية والإسلامية، ورفضا لأية محاولات صهيونية لتقييد الحركة فيه أو إليه، والتصدّي لمخططات الاحتلال وغلاة مستوطنيه تجاه القدس والأقصى.

وأضافت حماس في بيان لها عبر حسابها: كما ندعو شعوب الأمة العربية والإسلامية وأصحاب الضمائر الحية إلى تكثيف كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والإنساني والخيري لتضميد جراح الأهالي في قطاع غزَّة، ودعم العوائل والمرضى والجرحى، وبناء مشاريع خيرية تدعم صمودهم في وجه العدوان الصهيوني.

 

وتابعت: كما ندعو كل الحكومات والمؤسسات في الأمة العربية الإسلامية إلى أن يكون هذا الشهر المعظّم فرصة للعمل بشكل جاد، والضغط بكل الوسائل لوقف العدوان، ولتسيير جسور بريّة وبحرية وجوية، وإدخال المساعدات الإغاثية والمشافي الميدانية إلى كافة مناطق قطاع غزَّة، منعًا لاستمرار حرب التجويع والإبادة ضد أكثر من مليونَي فلسطيني.

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