دراسة تكشف الفرق بين أعراض كورونا لدى الرجال والنساء

أثبتت دراسة أوروبية حديثة أن الأعراض التي يعاني منها الرجال والنساء في حال إصابتهم بفيروس كورونا قد تكون مختلفة.

كيف تختلف أعراض كورونا لدى النساء عن الرجال؟

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلصت نتائج الدراسة إلى إن درجة حرارة الجلد لدى المرضى الرجال كانت أعلى مقارنة بالنساء، وزاد معدل ضربات القلب لديهم مع تسارع تنفسهم، بالإضافة إلى إن مستويات تنفس المشاركين الذكور ومعدل ضربات القلب لديهم، ظلت عالية خلال فترة التعافي مقارنة بالإناث.

في الوقت نفسه، لاحظ الباحثون انخفاضًا أكبر في تقلب معدل ضربات القلب بين الرجال مقارنة بالنساء أثناء الإصابة بكورونا، ما يعني أن هناك تباينا أقل في الوقت بين كل نبضة قلب، وقد يكون انخفاض تقلب معدل ضربات القلب علامة على وجود مشاكل صحية حالية أو مستقبلية، لأنه يظهر أن الجسم لا يتكيف مع التغييرات بشكل جيد.

كما أكد الباحثون أن الاستجابة الأقوى لخلايا الدم البيضاء لدى النساء من الممكن أن تكون السبب الكامن وراء الاختلافات المذكورة، فضلًا عن أن النساء يعانين من أعراض مستمرة في كثير من الأحيان، مثل صعوبة التنفس والتعب بعد عدة أشهر من المرحلة الحادة من المرض.