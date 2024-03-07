محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان المبارك

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مهنئاً سيادته بتلك الأيام العطرة، وجاء نصها ( يسعدني أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بخالص اليمن والبركات، دامت مصرنا أمنة وقوية تحت قيادة سيادتكم).

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السادة الوزراء والمحافظين ورجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ،وكبار شخصيات الدولة.

وقدم المحافظ، خالص التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأبناء محافظة الغربية بصفه خاصة ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.