محافظ سوهاج يتفقد سوق جرجا الحضري الجديد

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، يرافقه السيد أحمد سامى القاضي نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقد خلالها السوق الحضري الجديد بمدينة جرجا بمنطقة المزلقان الأوسط، والمقام على مساحة 2000 متر مسطح، بتكلفة 40 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والمرافق، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة سوهاج للقضاء على الأسواق العشوائية، واستبدالها بأسواق حضرية جديدة، تماشيا مع رؤية مصر 2030،

ورافق المحافظ خلال جولته كل من النائب إلهامي البارودي عضو مجلس النواب، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وصباح عثمان مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.

وتفقد محافظ سوهاج، السوق الذى يضم 75 محل مخصصة لأنشطة " أسماك، لحوم، ودواجن"، وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى 46 بائكة لبيع الخضر والفاكهة، و 13 بائكة خدمات عامة، وغرف إدارية، ونقطة إطفاء، مشيرا إلى أن السوق مصمم وفقا لأحدث أساليب الأمن والحماية، من كاميرات مراقبة، وأعمال الحماية المدنية.

والتقى الفقي، خلال جولته بالسوق ومحيطه عددا من الباعة الجائلين، واستمع إلى مطالبهم، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، باتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في حصر وتسكين الباعة الجائلين بالسوق الجديد، والعمل على إجراء الصيانة الدورية له، والحفاظ على ما تحقق من إنجاز، مؤكدا على ضرورة تنسيق الموقع العام، ورفع كفاءة محيط السوق، والانتهاء من أعمال رصف الشوارع المحيطة بالسوق في أسرع وقت ممكن.