القبض على 4 أفراد من أسرة واحدة لاتجارهم في النقد الأجنبي

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط 4 من أسرة واحدة بقرية نشا وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى وتحويل العملات بنظام المقايضة خارج القنوات والمصارف الحكومية الرسمية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام كلا من "عبداللطيف.ال.ع.ا"، 47 عاما، سائق، زوجته"وردة.ع.ح.ا"،46 عاما، ونجليهما "محمود"،17 عاما، ورفعت"،20عاما، طالب ويقيمون قرية نشا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات والمصارف الرسمية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد متخذين من المنزل محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

جرى استصدار إذن النيابة العام وتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، وضبط المتحري عنهم الثانية والثالث بحوزتهم 108 ألف و 827 دولار أمريكي، و217 ألف و260 ريال سعودي، و600 يورو، و7 ملايين و287 ألف و810 جنيه مصري، و23 سبيكة ذهبية وزنت كيلو و95 جرام، ومشغولات ذهبية وزنها 345 جرام .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وان المشغولات الذهبية حصيلة لاتجارهما فى النقد الأجنبى، وأضافت الثانية بقيام شقيقي زوجها كلا من "زينهم"،37 عاما، عامل بالخارج و"زكريا"،44 عاما، عامل بالخارج ويقيمان نشا والمتواجدين بالمملكة العربية السعودية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وقيامها بالاشتراك مع زوجها ونجليها بتسليم ما يعادل تلك المبالع بالعملة المحلية الأهلية العاملين بالخارج.

وأقرت المتهمة فى محضر الشرطة بقيام زوجها ونجلها "رفعت" وشقيقي زوجها بالتبادل فيما بينهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.