الفنان صلاح عبدالله: الأهلي أفضل من الزمالك لكن أتمنى الفوز للفريق الأبيض

كشف الفنان صلاح عبدالله، عن توقعاته لمباراة الزمالك والأهلي، في نهائي كأس مصر، المباراة التي ستقام غدا الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

وقال عبدالله في تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع عبدالناصر زيدان، إن الأهلي يعيش فترة قوية مع السويسري مارسيل كولر، ويسير بشكل جيد في الدوري وأبطال إفريقيا.

وأضاف، الزمالك مؤخرا عاد للمسار الصحيح، بعد حل أزمة القيد وإبرام العديد من الصفقات بالإضافة للمدير الفني الجديد البرتغالي جوزيه جوميز.

وأكمل، أتمنى فوز الزمالك بالمباراة، وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بدولة مصر والمملكة العربية السعودية، وكل الشكر للمستشار تركي أل الشيخ على مجهوداته الكبيرة للمباراة ومع الشعب المصري.